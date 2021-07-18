Погребинский: Для России ситуация на Украине подошла к грани

18.07.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Военное присутствие НАТО на территории Украины становится критической угрозой для России – Владимир Путин не случайно напомнил о том, что значительная часть городов юга бывшей советской республики была построена Российской империи на месте дикого поля.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Часть Украины, которая заселялась, она была фактически пустынным пространством, заселялась из России. Россия строила там города. Например, Николаев, Херсон, Одесса были построены Российской империей усилиями центра, Питера… Сейчас ситуация подошла к такой грани, после которой сегодняшняя украинская государственность может быть или может стать угрозой для безопасности Российской Федерации. Я для простоты скажу так – если этот процесс будет двигаться так, как хочет Зеленский и вся эта компания, которая приглашает сюда базу Военно-морского флота Великобритании, США и так далее – Очаков, Николаев, Херсон, если это процесс будет дальше двигаться, то чем это закончится? Это тогда, естественным образом, закончится установкой ракет наступательного характера, которые фактически могут доставать до Москвы за время, которое вообще не позволяет на это отреагировать. И это Москва рассматривает как прямую угрозу существования российской государственности. Что ей в этих обстоятельствах делать? Путин в этой статье, он и раньше говорил, что есть всякие опасные процессы, которые происходят в Украине, но в этой статье он внятно сказал, что Россия не может допустить, что эта «красная черта» будет перейдена», – заявил Погребинский.