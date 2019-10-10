Погребинский: Электоральный майдан Зеленского ждёт печальная судьба всех майданов

10.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Пришедшее недавно к власти руководство Украины некомпетентно и выглядит беспомощно.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, у президента Владимира Зеленского начинается тяжелый жизненный период.

«Эта степень управленческой беспомощности просто раздражает. Я когда смотрю или слушаю, что говорит министр экономики или премьер-министр, то это просто такой детский лепет, это настолько некомпетентно и даже для тех, кто не является экономистами, понятно, что они просто чепуху всякую говорят безответственно.

То, как ведет себя президент, но с другой стороны, я от него ничего и не ждал – ну а что ждать от человека, который пришел из совершенно другой жизни, ничего не понимает в политике – ни внутренней, ни внешней. Ну, давайте еще дадим ему немного времени. Посмотрим – начинаются тяжелые испытания в его жизни», – предрекает Погребинский.

При этом, эксперт пока исключил опасность повторения госпереворота на акциях, которые устраивают националисты, поскольку эти протесты не одобрены Западом.

«Если соберется 20 тысяч, это уже серьезно будет, но мне так не кажется. Посмотрим, это зависит от того, как они дойдут до этого 14 числа. А если этого не будет, я думаю, больше, чем было, не будет.

Перевернуть-то можно, а легитимировать нельзя, поскольку отношение к действующей власти на Западе вполне приемлемо. Значит, они не заинтересованы. А без них нельзя это легитимировать. Поэтому, мне кажется, что все понимают, что это нереально», – заключил Погребинский.

Он также сомневается, что президент Зеленский досидит в своем кресле до конца срока и предвещает скорую отставку Кабмина.

«Мне кажется, что пока, судя по тому, как ведет себя нынешняя команда Зеленского, вероятность того, что правительство через год уйдет, очень большая. Продержится ли президент все годы – у меня есть сомнения.

Другое дело, что может не оказаться ему замены, это все тоже возможно. Но я не верю в то, что они могут управиться со страной. Это такой всплеск электоральной демократии, электорального майдана, который не может закончиться большим успехом», – резюмировал эксперт.