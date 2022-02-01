Погребинский: Игра американцев вступила в противоречие с интересами Зеленского

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Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США не будут на него серьезно давить, требуя выполнить Минские соглашения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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«Зеленский в трудном положении: падает гривна, из страны выводятся деньги, и так есть проблемы с бюджетом, а на этом фоне они только усугубляются. Такая нервозная атмосфера чревата к тому же протестными акциями. Эта игра американцев противоречит тактическим интересам самого Зеленского. Странно, что он решается перечить Байдену, но, видимо, он считает продолжение этой кампании угрозой себе лично. При этом надеется на то, что США не будут всерьез на него давить, поскольку по принципиальным вопросам он действует в русле американцев», – сказал эксперт «Известиям»

По его словам, пока не ясно, насколько сильным окажется недовольство в Белом доме Украиной.

«Все будет зависеть от развития российско-американского сюжета: если все пойдет в сторону деэскалации, то успокоится и ситуация вокруг Владимира Зеленского; в противном случае это будет чревато проблемами вроде задержек финансовой поддержки Киеву», – считает Погребинский.