Погребинский: История с Навальным обернётся неприятностями для Украины

16.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Охлаждение отношений между Россией и Германией из-за истории с либералом Алексеем Навальным будет иметь последствия для Украины.

Об этом по видеосвязи из Киева в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«События последних дней как раз показали, что суверенитета нет даже у таких, казалось бы, могущественных стран, как Германия. То, чему мы стали свидетелями в истории с Навальным, показывает, что эпоха, которая началась ещё при Горбачеве, когда Москва и Берлин выстраивали отношения, если не дружественные, то по-настоящему партнерские (и не только в сфере энергетике, а вообще), – похоже, эта эпоха закончилась, и сейчас никаких иллюзий в отношении того, что Германия может занять суверенную позицию в национальных интересах Германии, уже нет.

Можно из этого делать далеко идущие выводы для Украины.

На самом деле, это плохо для Украины. Прежде всего, потому что эта ситуация делает как бы абсолютно ненужным для Москвы обращать внимание на реакцию Берлина, Брюсселя, – и действовать в соответствии с интересами Российской Федерации. Настолько жестко, насколько посчитает необходимым руководство России.

Естественно до последнего времени всегда неким сдерживающим фактором для Москвы было то, что есть партнеры в Европе, с которыми хочется наладить нормальные отношения, избавиться от санкционного режима и так далее. Сейчас иллюзий нет, по-моему, последняя иллюзия, закончились и для Украины», – заявил Погребинский.

«Эти попытки выпрыгивать из штанов в ситуации, когда можно оказаться в очень сложном положении, пока не осознаны. Надо какие-то выводы делать и для себя тоже. Ну, а есть ли люди, которые готовые такие выводы сделать, я не знаю. Мне кажется, что пока перспектив на какую-то вразумительную реакцию на изменения внешних обстоятельств нет», – добавил эксперт.