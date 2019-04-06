Погребинский: Кампанию Тимошенко угробила ставка на бандеровских селюков

06.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко не смогла добиться уверенного преимущества над Петром Порошенко в первом туре выборов, поскольку использовала ту же националистическую риторику, что и действующий президент.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркивает, что Тимошенко подвела ставка на лозунги националистов. Ее ошибкой было то, что она не учла, что крупные города являются русскоязычными и не работала с населением подконтрольной Украине части Донбасса.

«Мне кажется, причина в том, что и Гриценко, и Юлия Владимировна – они пасли задних у Порошенко. Никаких других идей, кроме того, что «Порошенко – коррупционер, а я нет, я приду и тоже буду: «Армия, мова, вера». Порошенко благодаря томосу получил какой-то шанс, потому что без этого он бы вообще не вылез.

Есть значимое число людей, которые поддерживают это дело. У него было за три-четыре месяца до выборов вообще пятое или шестое место. После этой истории с томосом он добавил.

Что, Юлия Владимировна сказала, что Петр Алексеевич использует религиозную тему, очень деликатную и сложную, нарушая Конституцию, только ради того, чтобы получить баллы в борьбе за власть? Ничего она такого не сказала, она фактически одобрила томос.

Это была одна из ключевых тем последних месяцев перед выборами. В отношении мира на Донбассе – немножко отличается риторика, но на 90% это точная позиция Петра Алексеевича, которого я условно называю партией войны.

Кстати говоря, Разумков Дима, который спикер Зеленского, он почти то же самое сказал в отношении Донбасса – «мы дипломатическим путем будем, но этот путь заключается в том, что Запад, Европа, особенно США, мы на них рассчитываем, чтобы они оказали давление санкциями на Россию. И, в конце концов, мы получим то, что нам хочется. Мира на наших условиях».

Ни слова о компромиссе, о переговорах и так далее.

Тимошенко говорила то же самое, и Зеленский об этом Будапештском меморандуме тоже упомянул. Ну, это, я бы сказал, детский лепет совершенно…

Ее позиция оттолкнула от нее значительную часть верующих Московского Патриархата – это зачем было делать? Это же все равно фишка Петина. Зачем просто поддерживать фишку Петину? Работая в этом фарватере, нельзя было обойти Петю…

Кроме того, она же хорошо знала – я где-то читал, что она сказала, что «город нам не поверил». Так мы уже много лет знаем, что ее основной электорат – это село. Для того, чтобы получить хотя бы часть электората города, значимую часть, нужно пойти навстречу этим людям.

Кстати говоря, они все говорят по-русски. 95%. Днепропетровск, Харьков, Одесса, Николаев, Запорожье и так далее. Для этого надо показать, что ты, в отличие от этого ненормального Порошенко, вменяемый человек», – заявил Погребинский.