Погребинский: Кремль смирится с Украиной при двух условиях

02.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Отношения России и Украины нормализуются в случае, если Киев даст гарантии Москве о невступлении в НАТО и будет соблюдать права русского населения.

Об этом в эфире телеканала «TV Center» заявил политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что может Россия дать Украине? Мне кажется, что, прежде всего, сохранение нынешнего украинского государства и безопасность его внутреннего равновесия. Потому что то, что предлагает Запад, большей частью населения воспринимается только частично. В том числе некоторые западные ценности не воспринимаются как на Востоке, так и на Западе страны.

Россия может говорить: «Ребята, живите, двигайтесь в сторону ЕС, мы не против. Но дайте нам гарантии, что здесь не будет американских военных баз, что вы не станете членом НАТО, что вы будете с уважением относиться к нашим соотечественникам, русским. И тогда мы будем хорошо с вами жить, вы будете заключать с нами контракты, выгодные и вам, и нам», – отметил эксперт.

Погребинский выразил глубокое сомнение, что реформы, проводимые по указке иностранных кураторов, принесут Украине что-либо хорошее.

«Украина оказалась ещё одним субъектом, над которым уходящая в прошлое либеральная западная элита совершает эксперимент. К власти пришли люди, которые разделяют взгляды, сформированные грантовыми структурами, обучением за рубежом, и так далее.

Там есть много чего правильного. Но я не знаю положительно результата такого рода идеологии применительно к странам, где МВФ диктовал, как проводить реформы. Возможно, в нашем случае это будет какое-то замечательное исключение», – добавил политолог.