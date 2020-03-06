Погребинский: Лавров даже руку не подаст новому главе МИД Украины

06.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Новоназначенный министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба – это «клоун», которому не подаст руки глава МИД России Сергей Лавров.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Кулеба, еще будучи рядовым дипломатом, делал заявления, которые выставляют его глупцом. Например, говорил о том, что Украина, «возвращая» Крым и Донбасс, заберет себе и часть росcийских областей.

«Был себе вице-премьер по евроинтеграции. Я ничего о нем особо плохого не знаю, кроме должности, но я слышал один раз его разговор на «Радио НВ», где он стал рассуждать на тему того, как мы, когда руки России ослабеют, и у нее из рук будет вываливаться Крым, Донбасс, мы тогда подхватим и, может быть, еще несколько областей российских.

Мне представляется, что человек, который хочет выстроить себе какую-то серьезную политическую карьеру, такую чепуху говорить не должен. Ты, даже если думаешь о чем-то таком, зачем глупость такую говоришь?..

Может, если бы президент – я вполне допускаю, что президенту никто не показал это интервью. Может быть, он бы задумался. Ну как может быть? Тебе же нужен министр иностранных дел, который будет говорить с Сергеем Викторовичем Лавровым. Я не знаю, будет ли Лавров руку подавать клоуну, ведь он себя повел как клоун.

Я сейчас говорю не о Зеленском, я именно говорю о новом министре иностранных дел. Ну, может быть, это человек прикалывался – мы находимся в таком времени, когда бывший клоун стал президентом, и атмосфера такая, что надо как-то прикалываться, что это модно и так далее», – заявил Погребинский.