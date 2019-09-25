Погребинский: Либо это, либо Донбасс потерян навсегда

25.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина может формально сохранить за собой потерянные территории только в случае предоставления Донбассу особого статуса.

Об этом в эфире YouTube канала «Ukrlife.TV» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть две возможности: либо мы хотим вернуть Донбасс в Украину, тогда мы вынуждены идти на неприятные для нас компромиссы с особым статусом, особым положением, муниципальной полицией, особыми правами, проводить международные договора с Россией, и так далее, если хотим, чтобы Донбасс вернулся.

Есть еще такой путь: развалить Россию…

Иной вариант особого статуса не позволяет рассчитывать на интеграцию Донбасса в Украину. Даже особый статус еще не гарантирует интеграцию. Часть уже получают русские паспорта и ориентированы на Россию.

Если будет продолжаться эта непонятная ситуация, когда власть не готова к компромиссам, то мы потеряем Донбасс навсегда…

При всем уважении к Леониду Даниловичу. Я работал с ним, это не его работа. Это работа сильных, молодых, способных по четырнадцать часов в сутки работать каждый день, а не раз в две недели, для того, чтобы выработать компромиссную формулу. Если нет особого статуса, – значит, нет Донбасса в составе Украины», – пояснил Погребинский.

По мнению эксперта, опасения, что другие регионы Украины потребуют автономии по примеру Донбасса, – напрасны.

«Когда речь идет о том, чтобы получить особый статус в результате того, что будут потеряны люди, промышленность, экономика… Грубо говоря, донбасские националисты заплатили высокую цену за такое право. А что, Черновцы заплатили? Какую цену за то, чтобы стать вот такими? Нет! Там решается вопрос по-иному.

Уже давно есть села, городки, которые вывешивают румынские, венгерские флаги и считают, что у них есть право. Там есть националисты, и они все что угодно хотят, но для масс это является культурной автономией. За культурную автономию они имеют право бороться и могут что-то получить», – добавил Погребинский.