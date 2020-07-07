Погребинский: Москва имеет полное право спрашивать с Украины

07.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Единственной страной, которая имеет основания что-либо требовать от Украины, является Российская Федерация.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт напомнил, что своей нынешней территорией Украина обязана советской политике и советскому руководству.

«Тут Зеленский говорит, реагируя на информацию о том, что Москва требует там чего-то. Вообще, если кто-то и имеет основания что-то требовать, так это, скорее, Москва, благодаря которой сегодняшняя Украина имеет Западную Украину, восточную часть, которую могла бы и не иметь. Это все результат советской политики, советского руководства, в которой, конечно, участвовали и украинцы, но неважно.

Важно, что на фоне того, как пресмыкается украинская власть перед требованиями МВФ, вице-президента США, «семерки», и при этом сказать, что мы – независимая страна, таким тоном поучающим никто не может нам ничего – ну как это? Покажи, продемонстрируй, что не может», – заявил Погребинский.