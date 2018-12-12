Погребинский: Можем получить такую обратку, что мало не покажется

12.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Петр Порошенко и его окружение живут будто в параллельной реальности, утверждая, будто Россия находится в «международной изоляции».

Об этом в эфире телеканала «News One» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя действия Киева после кризиса с катерами ВМС Украины возле Керченского пролива, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт предостерег от разрыва договора с РФ об общем пользовании Азовским морем.

«Если не будет действительным договор об Азово-керченской акватории, а всё к этому идёт, Россия будет руководствоваться морским правом, по которому у нас вообще возникнут серьёзные проблемы прохождения в этой акватории – так мы сами себе делаем хуже?» – спросил ведущий.

«Да, мы создаём сами себе проблемы. Есть такие вещи, в которых приходиться считаться с реальностью. Юридически, исходя из международного права, по-прежнему часть Украины, фактически – он часть РФ. Россия в сравнении с Украиной – государство на порядки более сильное и влиятельное в мире.

Все разговоры Порошенко и Климкина об изоляции России – мир регулярно демонстрирует, что ничего подобного нет. Ну, Трамп не встретился. У него масса своих дел, зато Путин встречался с кем хотел из первых лиц, да и была короткая встреча в кулуарах. Трамп по его интенции хотел бы как-то о чём-то договориться с Путиным, но ему не до этого», – рассказал политолог.

«Для нас Азов – часть нашего моря, по Керченскому проливу Россия говорит: «Давайте, даже военные корабли, пожалуйста, но соблюдайте правила, которые мы установили». Мы можем их не признавать, поскольку «Крым наш», но считаться с ним приходится. Что нам надо – «шашечки или ехать»? Нам надо проехать, а, значит, считаться придётся.

Я боюсь, что мы довели ситуацию до такого уровня страстей антиукраинских и антироссийских, что можем получить такую обратку, что мало не покажется. Вообще потеряем контроль над нашей частью Азова», – подытожил Михаил Погребинский.