Погребинский: Надо торопиться, преемник Путина не будет церемониться с Украиной

24.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украине нужно разрешить конфликт на Донбассе до конца президентского срока Владимира Путина. После него к власти в России придет человек, который не будет церемониться с Украиной.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».По словам эксперта, время, когда Украина пользовалась безоговорочной поддержкой на Западе, тоже на исходе.

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«Тренд, когда, «что бы ни происходило, надо поддерживать Украину, не взирая ни на что», – это время ушло. Сейчас другая ситуация, и надо искать возможность найти компромисс, пока Путин у власти.

Потому что в 24-м году он может уйти. И, если он уйдет, на его месте окажется человек, который вообще не склонен ни к каким компромиссам, я в этом совершенно убежден, предлагаю зрителям программы мне поверить, как человеку, который внимательно следит за российской политикой уже 25 лет.

Я могу сказать, что это время до 24-го года. Потом человек, который заменит Путина и будет принимать решения, он не будет склонен искать какие-либо компромиссы с Киевом. Надо, чтобы это понимали», – заявил Погребинский.