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01.04.2019, Москва
 
Выборы, Политика, Украина
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Погребинский назвал главную проблему Порошенко во втором туре

У Владимира Зеленского есть широкое поле для действий во втором туре, вплоть до объединения с занимающей третье место Юлией Тимошенко, чего не скажешь о Петре Порошенко, который умудрился перессориться со всеми кандидатами с антироссийской риторикой.

Об этом во время прямого включения из Киева в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чрезвычайно интересно, что же теперь будет происходить: я смотрю на всякую информацию о том, что как будто штабы Зеленского и Тимошенко ведут переговоры о каких-то совместных действиях во втором туре. Интересно, означает ли это, что Зеленский отворачивается от своих избирателей, которые все люди русскоязычные, абсолютное большинство живут на Востоке и Юге, и хочет объединиться в коалицию с Тимошенко, которая обещала атомную бомбу на Донбасс бросить?» – отметил политолог.

«Порошенко в трудном положении. Ему нужно попытаться объединить всех ориентированных антироссийски. Но у него проблема: наибольший рейтинг антироссийской ориентации, кроме него, есть у Тимошенко и Гриценко, но оба эти политика очень жёстко критиковали Порошенко в этой кампании, обзывали его последними словами, считали его ультракоррупционером, и представить себе, что они выйдут и скажут, что поддерживают Порошенко, лишь бы Зеленский не стал президентом, просто невозможно», – добавил Погребинский.

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