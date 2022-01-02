Погребинский назвал минимальное условие для встречи Зеленского с Путиным

Новости Украины

Первый шаг по прекращению войны в Донбассе должен сделать президент Украины Владимир Зеленский. Он должен «продавить» в Верховной раде закон об амнистии и заставить свое окружение прекратить агрессивную риторику.

Об этом в эфире телеканала «UkrLive» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский несколько дней назад сказал: «НАТО нам ничего не должно». Значит, в этой ситуации, когда есть голоса, которые раздаются из уст его подчинённых, из армии, он должен собрать людей и сказать: «Посмотрим, как будет, но мы молчим и выбираем выражения». Далее, для урегулирования конфликта нужна амнистия. На опыте других стран видно, что амнистия эффективна тогда, когда вы принимаете её для всех участников. Может случиться так, что в среде тех, кто будет амнистирован, есть бандиты, но опыт десятилетий урегулирования кризисов говорит о том, что это единственный эффективный способ начала решения проблемы. Потом, через время, уроды, которые не заслуживают амнистии, всё равно попадаются», – сказал Погребинский.

Он считает, что после амнистии Киеву можно рассчитывать на встречу с Владимиром Путиным.

«Главное, что вы должны сказать – не то, что написано в нашем проекте закона «о переходном периоде», когда люди заведомо подлежат всяким санкциям и уголовным преследованиям. Мы читаем лекции для лидеров фракций Верховной рады и принимаем закон об амнистии, и тогда Зеленский может сказать: «Я сделал первый шаг к урегулированию конфликта». Тогда Зеленский может попросить о встречи с Путиным, но должен быть первый шаг со стороны человека, который до сих пор утвердил себя, как недоговороспособный», – заключил Погребинский.