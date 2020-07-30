Погребинский не понимает, почему Путин ответил на звонок Зеленского

30.07.2020, Киев, Игорь Петров

У президента России Владимира Путина не было причин вообще вести какие-либо разговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским поскольку тот не контролирует ситуацию в стране.

Об этом в эфире GolosTV UA заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что была проведена подготовка, которая убедила Путина взять трубку, когда звонил Зеленский. Видимо, мы не все знаем. Потому что если ссылаться только на ту информацию, которая всем доступна, не очень понятно, почему Путин вообще взял трубку. Он что, не понимает, что Зеленский не контролирует ситуацию? Не может не понимать.

Я предполагаю, что мы чего-то не знаем, что было в переговорах и гарантировало, что какие-то все-таки отличия от предыдущих перемирий будут, и Зеленский действительно намерен продвигать это перемирие. Есть намек, что есть политическая воля действительно добиться прекращения огня на этот раз.

Киев сделал уступки – отказался от беспилотников (не было раньше прописано), ДРГ (было прописано, но не выполнялось) и еще есть целый ряд условий, о которых говорилось раньше, но до их реализации так и не дошло. Другое дело, что это не значит, что мы получим серьезные шаги на пути политического урегулирования», – считает Погребинский.