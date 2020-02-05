Погребинский недоумевает: Почему Россия не отвечает на хамство и наглость Украины

05.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Россия имеет все основания подать на Украину множество исков за нарушения прав человека, но почему-то не делает этого.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, отвечая на вопрос, будет ли РФ подать встречные иски против Украины, министр юстиции которой на днях пригрозил Москве новыми судами.

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«Так Россия же не подает иски в ЕСПЧ о нарушениях прав человека на Украине! А так можно было делать, начиная с февраля 2014 года. И это могли бы быть сотни исков! Где украинская власть несла ответственность. Что стало бы известно европейской общественности. И не только по линии ЕСПЧ», – сказал эксперт.

Он обратил внимание, что Украина имеет ряд обязательств перед Советом Европы, которые не выполняет.

«И что, от Совета Европы есть претензии? Нет. Почему Россия не наступает, указывая на эти нарушения? Почему она оправдывается? Дело доходит до того, что украинская делегация требует, чтобы Россия ратифицировала хартию о языках — но это же вообще ни в какие ворота! Потому что сама Украина ее не выполняет! Причем не выполняет хамски, нагло! Разве Россия требовала за это как-то наказать Украину? Нет!», – подчеркнул Погребинский.