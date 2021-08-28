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28.08.2021 17:00 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Украина, Церковь
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Погребинский о новом празднике, учреждённом Зеленским: «Есть такие подленькие мыслишки»

Новости УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский специально ввёл новый праздник «основания украинской государственности» в день Крещения...

Президент Украины Владимир Зеленский специально ввёл новый праздник «основания украинской государственности» в день Крещения Руси, чтобы использовать массовый крестный ход канонической УПЦ Московского Патриархата как картинку якобы поддержки его начинаний.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» заявил киевский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент пошёл дальше, он учреждает новый праздник, который он объявляет как праздник «зачинания» украинской государственности, что полный бред, и связывает это с днём Крещения Руси святым Владимиром. Это связка политического и религиозного в интересах политических, а не религиозных», – объяснил эксперт.

Он считает, что «крестный ход, который проводит каноническая Украинская Православная Церковь, в котором участвует сотни тысяч верующих, не даёт покоя Зеленскому и его опекунам из США и Турции».

«Надо как-то это «смазать».  Например, будет крестный ход очередной, и это будет выглядеть для Зеленского как поддержка его идеи празднования начала украинской государственности. Есть такие подленькие мыслишки», – рассказал Погребинский.

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