Погребинский о том, чем закончится 2019 год: «Приедет Германия и Франция, и оторвет голову»

15.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Украинская власть, шантажируя Россию отказом урегулировать спор по газу в надежде на то, что «Северный поток-2» не успеют запустить до завершения срока действующего нынешнего контракта, напрасно рассчитывает на успех.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал известный украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу высказать гипотезу, чем, на мой взгляд, все закончится. Заканчивается в конце года договор, прекращается поставка по этому договору газа, и предлагается Украине минимальная поставка в 10 миллиардов кубов, чтобы удовлетворить недостающие поставки Европе.

И если Украина, как вы предполагаете, скажет: «А мы не будем», то сюда приедет Германия и Франция, и оторвет голову таким, как вы», – сказал эксперт, обращаясь к сторонникам радикальной украинской линии.