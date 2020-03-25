Погребинский: Объединённой Европы больше нет

25.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Поведение стран ЕС во время пандемии коронавируса наглядно демонстрирует, что тезисы пропаганды о «единой Европе, бросающейся друг другу на выручку», членом которой должна стать Украина, оказались мифом.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил киевский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Этого уже нет. Идти туда, куда собирались еще вчера идти – оказалось, что этого уже нет. Сегодня все закрылись, и это символический жест, потому что на самом деле все равно нас никто там не ждал, в Европейском Союзе.

Но это была такая яркая демонстрация того, что даже внутри Европейского Союза Италия не могла получить адекватную помощь, причем это все демонстративно было, все закрылись друг от друга.

Какая еще объединенная Европа? Нет объединенной Европы! Когда произошел кризис, который касается обеспечения жизни миллионов людей. Тогда все стало ясно: итальянцы сами по себе, пусть выкручиваются», – сказал аналитик.

По его мнению, для всех трезвомыслящих нынешняя ситуация была бы поводом пересмотреть официально объявленную «безальтернативность» курса Украины на вступление в ЕС.

«Это очень важно. Возможность переосмыслить тот вектор – что все равно, больше всего мы нужны сами себе»,- заявил Погребинский.