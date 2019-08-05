Погребинский объяснил, почему Москва отвергла хотелки Зеленского

05.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Москва не видит смысла во встрече глав государств – участников «нормандского формата», поскольку Киев так и не выполнил прежние договоренности в рамках подписанных в Минске соглашений.

Такое мнение в комментарии «Известиям» высказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, давая оценку намерениям президента Украины Владимира Зеленского созвать встречу в «нормандском формате».

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«Он обещал прекратить конфликт в Донбассе. Вот и говорит: «хочу встречаться». Но при этом он нигде еще не сказал, что готов поддержать, например, особый статус. Если бы Зеленский сказал, что да, мы готовим голосование по особому статусу, амнистии и так далее, то можно было бы обсуждать какие-то детали. Но он же, напротив, заявляет, что не собирается ничего этого выполнять. Поэтому Москва ему и показывает: созревай вначале, а потом поговорим. Россия просто не намерена изображать процесс», – сказал Погребинский.

Схожего мнения придерживается и эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский, по словам которого, со стороны Украины до сих пор не прозвучало никаких конструктивных предложений, которые стоило бы рассмотреть в «нормандском формате».

Эксперт убежден, что самое очевидное объяснение подобного форсирования саммита без повестки — это попытка Киева «утвердить нового президента в качестве лидера и представителя Украины на международном уровне».

«На деле он пока даже жестче, чем предыдущий президент Порошенко, отказывается от выполнения политической части Минских соглашений – амнистия, особый статус и так далее. Мы имеем дело с неопытностью нового руководства страны, которое считает, что такие встречи можно проводить ради самого факта встречи. Хотя при этом они неспособны даже сформулировать конкретные предложения», – говорит Неменский.

Он подчеркивает, что в такой ситуации лидеры «четверки» вряд ли о чем-то могли бы договориться, а Украина стала бы использовать саммит для внутренней пропаганды и пытаться объяснить отсутствие прогресса в урегулировании якобы позицией Москвы.