Погребинский объяснил, почему Тягнибок лучше

07.04.2019, Киев, Максим Карпенко

После Евромайдана, когда националистическая повестка на Украине стала мейнстримом, в Верховную Раду под лозунгами бандеровцев прошла большая часть старых бизнесменов и коррупционеров, а настоящие украинские националисты оказались на задворках.

Между тем, было бы гораздо честнее и лучше для будущего Украины присутствие настоящих идейных националистических партий вроде «Свободы».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Противники бандеровского курса могли бы договориться о разделе сфер влияния – например, националисты устанавливали бы свои порядки в Галичине, а на остальной территории Украины – другие силы.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт выразил сожаление, что на последних выборах у националистов не удалось объединиться.

«Я считаю, что это плохо. Потому что, что это такое – у нас вся идеологическая картина жизни на Украине откровенно националистическая, а откровенно националистическая партия, герой, получает полтора процента. Это неправильно, она должна иметь голос.

А голос имеют кто – всякие Кононенко (представитель коррумпированного окружения Порошенко, – ред.) и прочие, которые вообще никакие не националисты. Они же пройдут опять, а они – люди, которые подстроились под это. С ними бессмысленно вести политическую дискуссию. Они то же самое думают по принципиальным вопросам, что и я. Просто бизнес…

А с националистами, настоящими, последовательными, которые должны были получить 10% на парламентских выборах… Не Яценюки со всей командой, а идейные люди. Мне кажется, таким является Кошулинский, еще какое-то количество людей. Я думаю, что и Парубий такой, только ему нельзя быть в первых рядах, но он из этой компании.

Тогда можно было бы вести диалог и говорить: «Ребята, вам построить всю страну под ваши лекала не получится, потому что вы потеряете страну. Потеряете, по крайней мере, в этих границах. Давайте искать с вами компромисс, чтобы вы полностью смогли реализовать свои цели там, где они могут быть реализованы – на значительной части страны.

Прекрасно, вы хотите, чтобы у вас были ограничения на все коммуникации с Россией – пожалуйста. А другая часть страны этого не хочет, поэтому давайте искать возможность компромисса.

А с Петей договариваться бессмысленно, потому что у него в глазах только бабки», – заявил Погребинский.