Погребинский объяснил, почему у Зеленского не получается там, где не нужно шоу

25.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинская делегация на переговорах в Минске по Донбассу сформирована из людей, близких по взглядам к радикальным националистам, у Владимира Зеленского не оказалось кадрового резерва для назначения адекватных ситуации переговорщиков.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали фрагмент выступления представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Алексея Резникова.

«Невозможно провести выборы, если украинская граница с Россией не контролируется украинским правительством, об этом свидетельствует международный мировой опыт. Украинская делегация будет настаивать на том, чтобы как минимум в этой части Минские соглашения попадали под пересмотр и обновления», – заявил украинский представитель.

«Давно знаю Алексея Резникова, и если бы у меня команда Зеленского спросила, найдёте вы общий язык, будет ли он реализовывать ваши планы о прекращении военных действий, я бы сказал, что, конечно, нет. Это человек с философией, которая близка к философии Вятровича, Порошенко и так далее. Может быть, он более интеллигентный, но смысл его позиции такой же», – прокомментировал Погребинский.

«Это общая проблема власти Зеленского, когда люди, которые, казалось бы, должны были быть частью его команды, например министр иностранных дел или представитель в контактной группе, они должны получать инструкции от президента Украины и чётко действовать в соответствии с ними», – добавил эксперт.