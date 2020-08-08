Погребинский объяснил, зачем Лукашенко связался с Гордоном

08.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился на интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону, так как после всего, что он устроил с задержанием российских граждан под Минском, его очень тяготило молчание со стороны российского лидера.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что основные задачи, которые ставил перед собой Лукашенко в этом интервью – оно ради того, чтобы его услышал Путин. Это в представлении Лукашенко был главный зритель его интервью, он там очень хорошо говорил о Путине, обо всех украинских президентах говорил плохо, кроме Кучмы…

Вот эта беседа с Гордоном – во всём этом чувствовалось, что Путин не звонит и непонятно, а он (Лукашенко) очень хотел, чтобы Путин позвонил и попытался его уговаривать, чтобы он отпустил этих ребят из «Вагнера». А он не звонит. Но сегодня уже ситуация прояснилась (телефонный разговор Путина и Лукашенко состоялся – ред.)», – заявил Погребинский.