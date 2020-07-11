Погребинский отчитал Зеленского: Хватит кривляться!

11.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Опубликованные накануне так называемые «пленки Деркача» с записями переговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с российским лидером Владимиром Путиным показали, что олигарх-кондитер обманывает свой электорат, изображая из себя националиста. На самом деле, бывший глава украинского государства уважает Россию и почтительно относится к Путину.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, нынешнему президенту Владимиру Зеленскому также пора перестать ломать комедию и повторять политику своего предшественника, потому что он является стопроцентно русскоговорящим человеком.

«Порошенко, например, он тоже никакой не националист – я сто раз об этом говорил. А вчера последние пленки показали, что он не просто не националист, он просто очень уважает и Россию, и особо почтителен к Путину, но он – человек, который может обмануть большое число людей. Так он устроен, и поэтому многие люди думают, что он настоящий патриот, он против русских.

Тебе все равно, Владимир Александрович, вам то есть, никто не поверит, что вы такой враг России и враг русского языка. Вы – русскоязычный человек, дома по-русски разговариваете, нет сомнения, что же вы кривляетесь?» – заявил Погребинский.