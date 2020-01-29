29.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
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Погребинский: Отставка Суркова не сулит поблажек Зеленскому


Отставка помощника президента России Владислава Суркова с поста куратора украинского направления никак не отразится на двусторонних отношениях. Причиной является тот факт, что окончательные решения принимает не Сурков и новый замглавы администрации президента Дмитрий Козак, которому пророчат это кураторство, а непосредственно президент России Владимир Путин.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не может ничего принципиально измениться. Почему – очень просто, потому что все принципиальные вещи решаются на самом высоком уровне Владимиром Владимировичем Путиным. Не может присутствие или отсутствие Суркова, замена его на Козака или что-то подобное принципиально изменить позицию Российской Федерации в этом конфликте.

А, насколько я понимаю, сегодня она такая – изменений «Минских договоренностей» не будет. На них не согласится Москва. Речь идет о принципиальных изменениях. А порядок проведения выборов согласован и поддержан уже Зеленским в плане поддержки «формулы Штайнмайера». Она предусматривает, что сначала проводятся выборы, а потом передача границы», – заявил Погребинский.

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