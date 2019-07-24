24.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Украина
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Погребинский отводит Зеленскому максимум полгода

Рейтинг президента Владимира Зеленского неизбежно начнёт падать, в Верховной Раде во фракции «Слуга народа» сразу же начнутся попытки формирования отдельных групп и вести автономную линию.

Об этом в эфире в эфире YouTube-канала «Topinform» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Естественно предположить, что, когда начнёт рушиться рейтинг Зеленского (а он начнёт, мне кажется, через полгода, не позднее, вопрос в том, как быстро он будет падать и насколько), внутри этой большой команды из 250-ти депутатов начнутся брожения, начнутся попытки вести автономную линию, то есть, сохраниться, несмотря на падение рейтинга президента.

Поэтому я могу сказать с большой вероятностью, что эта фракция не доживёт до конца своей легислатуры, что она, скорее всего, распадётся», – спрогнозировал эксперт.

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