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15.10.2021 13:29 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Политика, Россия, США, Украина
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Погребинский озвучил сценарий заморозки конфликта в Донбассе, который всех устроит

Новости УкраиныЗаморозка конфликта на Донбассе будет иметь позитивный результат в том случае, если при замораживании...

Заморозка конфликта на Донбассе будет иметь позитивный результат в том случае, если при замораживании Россия начнёт активно развивать экономическую составляющую в ЛДНР.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не сомневаюсь в том, что тот смысл, который хочет вкладывать в это понятие Виктория Нуланд, и тот смысл, который готовы поддержать в Москве, диаметрально противоположные, может я не прав. Но тактически не будет продвижения, а стратегически это будет означать, что движение идёт к некой цели, которая означает замораживание конфликта», – отметил политолог.

«Это, я думаю, устроит и Штаты, и Россию, и Донбасс, в том случае, если РФ при замораживании активно начнёт развивать экономическую составляющую в непризнанных республиках. Тогда не будут погибать люди, и ситуация более или менее успокоится. Я думаю, что в принципе это может устроить и какую-то часть в окружении Зеленского – я добился, что нет войны, поэтому я буду двигаться дальше ко второму сроку и так далее», – сказал Погребинский.

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