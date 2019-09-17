Погребинский попросил Кучму заткнуться

17.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина навсегда потеряет Донбасс, если не предоставит региону особый статус.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, украинским чиновникам не стоит заикаться о том, что Донбасс не получит автономию, потому что это прописано в Минских договоренностях.

«В Минских соглашениях записано черным по белому: особый статус, амнистия. Если Украина говорит «Мы поддерживаем Минские соглашения», а потом говорит «Никакого особого статуса». Но в Минских соглашениях прописан этот особый статус. Мне особенно нравится Леонид Данилович, который говорит: «Зеленский не согласится ни на особый статус, ни на амнистию».

Ну чего ты вообще? Ты сидишь и работаешь для реализации Минских соглашений в Контактной группе, такая у тебя работа. Молчи, если ты так думаешь даже. Нет, Леонид Данилович свои пять копеек вставляет. «Я такой патриот, никакого особого статуса не будет». Ну не будет особого статуса – потеряем Донбасс, потеряем навсегда», – заявил Погребинский.