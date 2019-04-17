Погребинский: Порошенко противен чисто физиологически

17.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Нынешнее поведение Петра Порошенко обьясняется тем, что он не верит в результаты соцопросов, которые фиксируют отсутствие у него каких-либо шансов на победу.

Об этом заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью изданию “Вести”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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“Я недели три тому назад говорил, что ситуация безальтернативная — шансов у Порошенко нет. Все опросы еще до первого тура показывали большой, фактически непреодолимый разрыв. Задают много вопросов: почему Порошенко не сдается, почему так себя ведет цинично, какие-то дикие бессмысленные бигборды развешивает? Я не сомневаюсь, что Порошенко и до первого тура знал, что разрыв по данным опросов большой. Но, видимо, он не хотел в это верить, иначе не было бы такой реакции сразу же после экзит-поллов. Не верил Порошенко в данные этих опросов! У него психологическое состояние неверия в то, что реальность такова. Аналогичная ситуация и сегодня. Он мобилизует все ресурсы, включая так называемый наш “интеллектуальный класс”, – говорит Погребинский

Также Погребинский раскритиковал нынешнюю агрессивную кампанию Порошенко.

“По уму, он должен был готовиться к отставке более корректно, не вызывая огонь на себя всякими бредовыми бигбордами, натравливая шавок, которые рассказывают про наркоманию и прочее”, – говорит он.

По словам политолога, основная причина поражения Порошенко в том, что “уж очень он всем надоел”.

“Я думаю, что Порошенко в значительной мере противен чисто физиологически. Люди чувствуют, что все, что он делает, все жесты руками – это театрализованное, причем в духе провинциального актера. Все это возмутительно!”, – заключил Погребинский.