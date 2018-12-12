Погребинский: Порошенко сделал всё, чтобы украинские моряки остались в России

12.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Если бы в окружении президента Украины Петра Порошенко были заинтересованы в возвращении украинских моряков, они бы изначально вели себя по-другому.

Об этом в эфире телеканала «News One» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не секрет, что на сегодняшний день возникла серьёзная проблема возвращения наших моряков, и президент Украины даже обратился к предстоятелю УПЦ Онуфрию для того, чтобы тот посодействовал переговорному процессу», – отметил ведущий.

«Если бы президент реально хотел, чтобы сохранилась возможность как-то обратиться к Блаженнейшему (Онуфрию – ред.) с какой-то просьбой, надо было заткнуться и не говорить гадости в адрес канонической УПЦ, а он несколько дней назад что-то говорил о растопыренных пальцах или как-то так. То есть, просто наглое, хамское высказывание, а после этого он обращается к Блаженнейшему, который, на мой взгляд, вообще святой, мужественный человек. Что он может сделать», – заявил Погребинский.

«Если бы те люди хотели, чтоб наши ребята вернулись домой, они не должны были устраивать то, что устроили. Мы уже имеем большой опыт того, что если вы давите на Кремль, вы не получите того, что хотите. Нужно договариваться, желательно без шума. Не можешь позвонить, есть другие пути передать эту информацию, и Порошенко прекрасно об этом знает, но он – эксклюзивная информация – не воспользовался тем путём, которым обычно регулярно пользовался, для того чтобы обратиться. Объяснить, что так случилось, мол, мы думали так, а вышло так, ребята не виноваты, давайте как-то решим этот вопрос.

Нет – жалуются американцам, Европе. Американцы говорят: «Не отпустите, вам будет плохо». Даже если это американцы говорили северокорейскому лидеру, и что? Северокорейский лидер послал куда подальше американских лидеров. Расчёт на то, что поставят ультиматум, и Путин побежит исполнять?», – добавил политолог.

«Это точно, что они этого не хотели, они были заинтересованы в том, чтобы это висело, чтобы люди страдали, пацаны эти, которые вообще ни в чём не виноваты», – уверен Михаил Погребинский.