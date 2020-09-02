Погребинский: После выборов на Юго-Востоке появятся антиправительственные коалиции

02.09.2020, Киев, Игорь Петров

Действующая украинская власть пытается договориться с элитами юго-восточных регионов о разделе влияния в местных советах.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил Михаил Погребинский, директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такое впечатление, что власть пошла по пути договорняков с уже готовыми сильными кандидатами для того, чтобы с ними разделить власть в будущем. Если мэр крепко стоит, но не является сторонником вертикали власти, в совете с этим мэром можно договориться, и представитель «Слуги народа» получит пост секретаря, а руководитель будет от команды мэра.

Таким образом, они стремятся не потерять контроль, хотя бы часть контроля на востоке и юге страны. Но мне кажется, что ничего этого не получится и там будет коалиция против действующей власти. Мы это скоро увидим», – сказал эксперт.