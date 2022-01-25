Погребинский: Поставки британских и американских вооружений не спасут Украину от разгрома

Новости Украины

Украина, даже получив вооружения от США и Великобритании, не способна противостоять России в военном плане. Ее руководство хорошо это понимает, равно как понимает и то, что заявления о возможном нападении России – это просто нагнетание напряженности.

Об этом в эфире канала «Первый независимый» заявил Михаил Погребинский, директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смысл всех этих поставок вооружений такой, что они будут увеличивать цену. То есть, будет много потерь российских благодаря тому, что англичане поставили там много чего, американцы поставили и так далее. Это что, решит проблему Украины, существования государства Украины, если дело дойдет, не дай бог, до российско-украинской войны? Это же надо вооружать и обучать армию годами для того, чтобы она могла хоть сопротивляться, это огромные деньги, это сотни миллиардов долларов, даже не десятки, для того, чтобы сопротивляться той махине, которая сегодня есть в России, которая потратила на это сотни миллиардов долларов, реально», – отметил он.

«Поэтому все эти поставки, все эти разговоры про лендлиз – это все просто нагнетание напряженности, относительно которой даже наш президент в своем видосике рассказал, что не надо покупать гречку-спички, потому что ничего такого не будет. Он сам не верит в это. Правда, когда он говорит с иностранными гостями, он говорит, что «нападет». Но мы теряем каждый день от этой ужасной истории нагнетания страха», – заключил Михаил Погребинский.