13.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
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Погребинский предупредил, что через год-два Донбасс станет российским


Киевские власти со своей недоговороспособностью на минской площадке дождутся, когда количество граждан России на Донбассе перевалит за миллион, и тогда вообще ничего нельзя будет решить.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сколько я пытаюсь объяснить уже, что выбор простой, господа депутаты, либо вы идёте навстречу выполнению Минских соглашений и ищете компромисс внутри некоторых необговоренных деталей. Например, закон о выборах должен быть согласован с Донбассом – ну, вот и согласуйте! Там может быть какой-то компромисс, а потом голосуйте о нём в Верховной раде. Либо вы всё это выполняете, либо вы теряете Донбасс, и всё.

Там уже двести или триста тысяч людей получили русские паспорта. Ещё два года будете думать над этим, и там получит паспорта миллион людей, и вообще ничего не решите тогда. Я большой сторонник сохранения Донбасса в составе Украине, что многим людям, которые там живут, не нравится, моя позиция, я об этом знаю», – заявил Погребинский.

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