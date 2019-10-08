08.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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Погребинский: Преемник Путина с Украиной нянчиться не будет

У Украины осталось 3-4 года на то, чтобы выровнять отношения с Российской Федерацией. После действующего президента Владимира Путина к власти в России придет более жесткий политик.

Об этом в эфире интернет-канала Topinform заявил киевский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Человек, который придет после Путина, будет не склонен входить во всякие тонкости и будет поступать в интересах российского государства гораздо жестче, чем это делает сейчас власть при Путине. Поэтому времени у нас осталось 3-4 года, пока надо найти компромисс в интересах Украины.

Это означает, что надо отказаться от идеи создания такого гомогенного государства, исключительно «Украины для украинцев», а вернуться к формуле украинской Конституции, где нельзя дискриминировать людей ни по языку, ни по вере, ни по национальности и так далее.

И, следуя этому, учитывая региональность этих особенностей украинского гражданского общества, в какой-то форме учета интересов всех пришлось бы двигаться», – заявил Погребинский.

Политолог также считает, что при нынешнем поведении президенту Зеленскому вряд ли удастся досидеть свой срок:

«Зеленскому задача просуществовать в должности президента свой срок. Потому что то, как он сейчас себя ведет, – вообще есть большие сомнения, что он удержится. Потому что такой уровень некомпетентности в управлении теми делами, которыми должен заниматься офис президента – этого же не бывало, такого никогда не было у нас. Во всем проявляется», – сказал Погребинский.

 

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