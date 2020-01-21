Погребинский прибег к антироссийской аргументации в борьбе с украинизацией

21.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинская власть не должна ограничивать права русскоязычного населения, мотивируя это сложными отношениями с Россией.

Русскоязычные граждане являются и украинскими националистами, и участвовали в АТО на стороне украинских войск, а потому имеют равные права с украиноязычным населением.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда переходим от темы права граждан, говорящих и думающих по-русски на Украине, к теме украино-российских отношений, я категорически против этого.

Люди, говорящие по-русски, воюют против непризнанных республик, люди, говорящие по-русски, выступают в роли антисемитов или, наоборот, защитников.

Самые разные люди – это все граждане нашей страны. Какое к этому имеет отношение международная политика Киев-Москва? Никакого. Права этих людей должны быть защищены в любом случае», – заявил Погребинский.

Отметим, что к похожей аргументации прибегают антироссийские политики «незалежной». В частности, глава МВД Арсен Аваков заявлял, что он русскоязычный украинский националист, который ненавидит русских и Россию.