Погребинский: Приличный человек не станет работать «шпрехенфюрером»

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Новости Украины

Нужно быть любителем выставлять себя «идиотом» и «кретином», чтобы заниматься тем, что делает называемый в народе «шпрехенфюрером» языковой омбудсмен Украины.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Модератор канала напомнила слова нынешнего «шпрехенфюрера» Тараса Креминя о том, что переименование Арбузинки, Северодонецка, Южноукраинска, Надеждовки, Луча, Первомайска и многих других населённых пунктов будет способствовать «обеспечению функционирования государственного языка как инструмента объединения общества, средства укрепления государственного единства и территориальной целостности Украины, её независимости и территориальной безопасности».

При этом Креминь утверждает, что даже получает обращения с жалобами на несоответствие нормам украинского правописания названий городов и посёлков.

«Очень интересны ваши мысли по этому поводу. Что происходит?» – спросила ведущая.

«Меня это не удивляет, у нас есть некоторое количество людей, похожих на Фарион, она самая известная, но есть и другие, у которых смысл жизни в этом, другого смысла нет, – прокомментировал Погребинский. – Это, как правило, больше женщины, чем мужчины, у них либо там мужа, мужика нет, такая жизненная проблема. Вот они занимаются тем, как переименовать Машу в Маричку, поэтому ничего удивительного». «То, что Креминь такое делает, так слушайте – это его обязанность, он пошёл на эту должность. Приличный человек, более-менее порядочный – не пойдёт на эту должность. Но раз он пошёл, он должен свою работу выполнять, вот он и выставляет себя идиотом. Это же ясно, что для большей половины украинского населения информация о том, что надо поменять «надежду» на «надию» – это тоже проявление маразма украинской власти и ситуации самой. Поэтому, Тарас, работай дальше, ты себя выставляешь полным кретином. По-видимому, таковым и являешься», – добавил политолог.