25.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Донбасс, Политика, Украина
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Погребинский признал, что шансы на возвращение Донбасса ничтожно малы


Управленческая элита Украины деградирует и все ее действия имеют результат, обратный восстановлению мира и реинтеграции Донбасса.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В команде президента будто специально оказались подобранными люди, которые неспособны к какой-то компромиссной позиции, которая могла бы в конечном счете закончиться реинтеграцией. Понятно, что все, что он говорит, направлено на то, чтобы Донбасс никогда не вернулся в состав Украины.

Наши новые заместители министра иностранных дел тоже могли бы иметь отношение к формированию нового курса Украины, чтобы вести какие-то переговоры с соседями. Ничего такого не происходит. Наоборот, ситуация усугубляется. То, что сейчас говорят заместители министра иностранных дел, этот наглый тон, с чувством собственного превосходства, которое ни на чем не основано…

Мы видим только деградацию украинской управленческой элиты, которая демонстрирует полную неспособность решить те вызовы, которые сейчас стоят перед Украиной. Года 3-4 назад проблему мира на Донбассе можно было бы решить намного проще. Сегодня – очень тяжело», – сказал Погребинский.


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