Погребинский призвал не ждать от Зеленского хорошего в ближайшее время

21.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Пока у Владимира Зеленского нет реальной опоры в силовых структурах и парламенте, ожидать от него какой-то вразумительной и ясной политики по урегулированию конфликта в Донбассе не приходится.

Об этом в ходе конференции во время прямого включения из Киева заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ожидать каких-то быстрых шагов со стороны новой команды, направленных на урегулирование кризиса на Донбассе, не приходится. Уже те несколько заявлений, которые мы слышали от них, говорят о том, что он совершенно не отдаёт себе отчёт в том, о чём говорит.

Всякая болтовня на тему того, что надо привлечь американцев, англичан, абсолютно бессмысленна для переговоров.

«Я хочу говорить с Путиным, но только в присутствии западных лидеров», «Я не собираюсь разговаривать с Донбассом» – ну, не собираешься – потеряешь Донбасс. То есть, этого понимания у него нет.

Я вообще думаю, что этого вопроса не будет в повестке дня», – заявил эксперт.

«Может, чисто риторически какие-то слова будет говорить, но пока у него нет реальной опоры ни в силовых структурах, ни в парламенте, ни, на самом деле, в олигархических кругах, до тех пор ожидать от него какой-то вразумительной и ясной политики не приходится.

Будем в ожидании того, как он будет выстраивать эту опору. Может, Коломойский ему поможет, но, мне кажется, что на дистанции даже такой умный человек как Коломойский вряд ли сможет помочь разрулить эту тяжелейшую для него ситуацию», – добавил Погребинский.