Погребинский призвал вернуться к советским традициям

07.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Для эффективного увеличения явки на выборах необходимо вернуть практику СССР, когда избирательный процесс превращали в маленький праздник с бесплатными угощениями.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В СССР люди воспринимали, и так это готовилось, выборы как некоторый дополнительный праздник. И вот на празднике людей встречали. Там не просто бюллетени забросить, а там был буфет, где были пирожки, кофе или чай. Это привлекало людей – сам момент соучастия в некотором праздничном действии. Скорее не выбор ради того, чтобы получить своего представителя, сколько поучаствовать в неком коллективном событии, что-то вроде ярмарки.

Я думаю, что ничего плохого, чтобы восстановить такую традицию, когда люди придут на избирательный участок и подкрепиться пирожком с кофе. Может это убедит кого-то сходить на выборы, даже тех людей, которые не ориентированы», – отметил Погребинский.

Он выразил уверенность, что даже без этой традиции явка на следующие выборы будет достаточно большой, потому что большинство населения разочарованы во Владимире Зеленском и сильно на него обижены.

«Но в этот раз люди так сильно были разочарованы, что пошли голосовать абы за кого, лишь бы не за Порошенко, можно даже за Зеленского. И сейчас значительная часть этих людей, примерно половина, уже разочаровались – последний опрос показал, что почти 68% людей (это почти столько, сколько проголосовали за Зеленского) считают, что страна идёт в неправильном направлении, и только 20% – что в правильном.

Получается, что Зеленский пришёл как антиПорошенко, а курс ведёт для этих 20% людей, которые голосовали за этого Порошенко. Поэтому я считаю, что сейчас у людей есть естественная мотивация пойти и проголосовать как бы в отместку за это разочарование. Я думаю, что будет не очень маленькая активность», – резюмировал эксперт.