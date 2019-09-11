Погребинский прогнозирует большой скандал из-за «формулы Штайнмайера»

11.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Текущие процессы между Россией и Украиной создают предпосылки для повышения уровня доверия, однако созвать встречу «нормандской четверки» до конца сентября будет весьма сложно.

Об этом «Известиям» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он полагает, что если украинский президент Владимир Зеленский согласится идти по пути реализации «формулы Штайнмайера», то «нормандский формат» довольно быстро соберется.

«Можно ничего еще не сделать, но уже выразить согласие двигаться по ранее оговоренным пунктам. К тому же за скорейшую встречу выступают Макрон и Меркель. В любом случае если всё будет так, то внутри Украины разразится большой скандал. Партия войны категорически не приемлет особого статуса Донбасса», – считает Погребинский.

Напомним, что «формула Штайнмайера» определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов, и на постоянной – после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.