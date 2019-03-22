Погребинский прогнозирует большую кровь после первого тура

22.03.2019, Киев, Владимир Гладков

На Украине после первого тура президентских выборов может начаться новый Майдан, который будет очень жестоким и кровавым.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» сообщил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Юлия Тимошенко должна отдавать себе отчёт в том, что если она будет продолжать в таком же режиме вести кампанию, как в последний месяц, то во второй тур она просто не пройдёт. И поэтому я ожидаю от неё какого-то решительного шага», – отметил Погребинский.

Он подчеркнул, что тот кандидат в президенты, который займёт третье место по результатам первого тура, выборы не признает, что может обернуться даже новым Майданом.

«Самое неприятное и опасное – это если по итогам первого тура разница голосов у кандидатов, которые займут 2-е и 3-е место, будет незначительной – допустим, несколько тысяч голосов. В этом случае тот, кто займёт 3-е место, скорее всего, не признает эти выборы, и мы окажемся в очень неопределённой ситуации с непредсказуемыми последствиями.

Если на третьем месте окажется, например, Тимошенко, она не признает результаты выборов, и, вполне вероятно, призовёт своих сторонников выйти на Майдан, но чем это закончится, сейчас никто сказать не может», – сказал эксперт.

Также, по мнению политолога, если столкновение всё-таки случится, то оно будет очень жестоким, в ход пойдёт разошедшееся по рукам оружие.

«Так как у людей огромное количество оружия на руках, и страсти будут накалены до предела, то представить себе, что обойдётся без выстрелов, очень сложно, хотя я продолжаю надеяться, что обойдётся.

Риск и опасность столкновения с использованием оружие сохраняется в первую очередь из-за того, что за те годы, что нынешняя правящая команда управляла страной, они фактически приучили общество к тому, что люди, использующие оружие или силу в разных обстоятельствах, а это началось ещё с 2014 года, когда врагов бросали в мусорные ящики, и все эти бросатели остались безнаказанными.

После этого были резонансные убийства, тоже безнаказанные, расследования не доведены до конца. Это привело к тому, что у этих людей нет резона для того, чтобы удержаться от использования силы. Они понимали, что как были безнаказанны, так и останутся», – резюмировал Погребинский.