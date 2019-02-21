Погребинский: Путин сознательно ни разу не упомянул Украину

21.02.2019, Киев, Игорь Петров

Владимир Путин сознательно не упомянул ни разу Украину и Донбасс во время своего вчерашнего послания к Федеральному собранию. Об этом «ПолитНавигатору» заявил киевский политолог Михаил Погребинский.

«В Украине сейчас проходит избирательная кампания, и президент России Владимир путин уже высказывался в том смысле, что он не хочет, чтобы его имя или его позиция использовались в ходе этой избирательной кампании. На любое его высказывание, конечно, отреагировали бы участники избирательной кампании, кто в плюс, кто в минус. Поэтому я думаю, Путин сознательно воздерживался от каких-либо высказываний на тему Украины в своем послании к Федеральному собранию», – сказал Погребинский.

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Ранее Путин заявлял, что Порошенко пытается использовать его во время президентской кампании. Так Путин пояснил, почему отказался от телефонных переговоров с украинским коллегой по инциденту возле Керченского пролива.

«Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании. А ведь что происходит на самом деле? Пётр Алексеевич искусно создаёт кризисные ситуации, на самом деле провокационные ситуации – первый шаг. Второй – он тут же перекладывает ответственность за содеянное на Россию. И третий – он хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает проблемы, причём возникшие «не по его вине». Вот в чём всё дело. Нехитрая комбинация. Я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду», – сказал Путин.