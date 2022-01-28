Погребинский: Путин заставил американцев дрожать и паниковать. Они не знают, что делать

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Звонок начальника Генштаба ВС РФ американским генералам сразу же остановит потенциальное наступление ВСУ на ЛДНР

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский политолог Михаил Погребенский, считающий, что США не заинтересованы в полномасштабной войне в Донбассе.

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«Они ничего не выиграют от этой войны! Кстати, не факт, что от России последует жесткий ответ. Он может быть очень локальный. И остановит любую провокацию. Просто начальник Генштаба России Герасимов позвонит в объединенный штаб США и скажет: вы там разберитесь, а то плохо будет всем. И я думаю, генералы разберутся», сказал эксперт «Комсомольской правде».

У него поинтересовались, зачем же в таком случае Запад нагнетает истерию о якобы грядущем вторжении, объявляет эвакуацию дипломатов и так далее.

«По-моему, они в панике. Они себя ведут так, как будто сами не понимают, что завтра будет. Неслучайно просят не публиковать их ответ Москве. Даже факт, что они согласились на письменный ответ, уже пример паники, а не отказа», – считает политолог.

Он предлагает посмотреть на госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Видно, что перепуган человек. Главный прием Путина, который их озадачивает и заставляет дрожать, это то, что он не говорит, как ответит, если они отвергнут его «ультиматум». Это самое опасное. Поэтому они придумывают всякую фигню, типа оккупационного правительства Мураева и прочее», – говорит аналитик.

Версию об «оккупационном правительстве» он называет «полным бредом».

«И это тоже элементы паники. США могли бы придумать более правдоподобный состав «марионеточной власти». Но нет – 45-летний парень, выглядящий как 18-летний подросток, который может обмануть только экзальтированных женщин. И их набирается немало, почти 5% у него рейтинг. Но это все равно смешно», – резюмировал Погребинский.