Погребинский рассказал, чего боится Зеленский

21.04.2019, Киев, Игорь Петров

Владимир Зеленский накануне дня голосования озвучил заявления о «России-агрессоре» и в поддержку вступления Украины в НАТО, поскольку опасался реакции националистических батальонов и силовых структур, пока что контролируемых Петром Порошенко.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил киевский политолог Михаил Погребинский.

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«Зеленский просто боится. У него плохая компания, он находится в кругу людей, для которых это привычная риторика. Кроме того, такая риторика – тактический ход, который означает: «Ребята, я вам не враг. Давайте потом разберемся что куда, а пока я вам не враг». Государство в общем пока управляется Порошенко. Все силовые структуры – СБУ, армия – все под ним. Есть еще всякие самодеятельные батальоны и прочие люди с оружием. Им Зеленский тоже не по душе. Что ему, вызывать огонь на себя сейчас?» – сказал Погребинский.

Его коллега, политолог Руслан Бортник считает, что перед Зеленским также стояла задача продемонстрировать лояльность западным кураторам Украины.

«Подобного рода заявления сегодня – правила хорошего тона, маркеры лояльности нынешней политической системе Украины, в том числе, на фоне того, что идет и внешняя борьба, борьбы за внешнюю поддержку ЕС и США. Да, он делает такие заявления, но то, как он это делает, показывает, что особо по этому поводу Зеленский не переживает. И ключевыми элементами свой деятельности он это не считает. Но это – маркеры лояльности и правила хорошего тона в нынешней политической системе», – оправдывает Бортник русофобские выступления Зеленского.