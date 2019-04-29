Погребинский рассказал, что может Зеленский
Вновь избранный президент Украины Владимир Зеленский может в течение нескольких дней прекратить войну в Донбассе.
Об этом в эфире телеканала «TV Center» украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Смертоубийства в Донбассе можно прекратить в течении нескольких дней. Для этого даже не надо встречаться в Владимиром Владимировичем. Я думаю, достаточно просто звонка без посредников Владимиру Владимировичу, сказать о готовности искать компромиссное решение – давайте начнём с того, что отдадим команду вы своим друзьям в Донбассе, а я своим о прекращении огня с понедельника. Я думаю, что это было бы достаточное основание для того, чтобы стрелять перестали», – сказал политолог.
Однако Михаил Погребинский подчеркнул, что прекращение огня не выгодно украинской стороне, потому что тогда не получится делать во всём виноватой Россию.
«Вся логика до сегодняшнего дня заключалась в том, что стрелять выгодно украинской стороне. Просто был интерес в том, чтобы периодически стрелять, потому что они получают ответку, обвинения ложатся непосредственно на Российскую Федерацию, Путина и так далее», – добавил эксперт.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.