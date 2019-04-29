Погребинский рассказал, что может Зеленский

29.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Вновь избранный президент Украины Владимир Зеленский может в течение нескольких дней прекратить войну в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «TV Center» украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смертоубийства в Донбассе можно прекратить в течении нескольких дней. Для этого даже не надо встречаться в Владимиром Владимировичем. Я думаю, достаточно просто звонка без посредников Владимиру Владимировичу, сказать о готовности искать компромиссное решение – давайте начнём с того, что отдадим команду вы своим друзьям в Донбассе, а я своим о прекращении огня с понедельника. Я думаю, что это было бы достаточное основание для того, чтобы стрелять перестали», – сказал политолог.

Однако Михаил Погребинский подчеркнул, что прекращение огня не выгодно украинской стороне, потому что тогда не получится делать во всём виноватой Россию.

«Вся логика до сегодняшнего дня заключалась в том, что стрелять выгодно украинской стороне. Просто был интерес в том, чтобы периодически стрелять, потому что они получают ответку, обвинения ложатся непосредственно на Российскую Федерацию, Путина и так далее», – добавил эксперт.