Погребинский рассказал, что скажет Вашингтон Зеленскому после выборов в США

23.09.2020, Киев, Игорь Петров

Президент США Дональд Трамп и его команда понимают, что украинская власть, отказываясь расследовать дело Байдена и Порошенко, фактически встала на сторону демократов, но это не повлияет на отношения США и Украины в случае победы Трампа на выборах.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии» Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Независимо от того, кто окажется в Белом доме, американская политика будет по большинству там примерно одинаковой. Например, по теме связной с Украиной. Это несмотря на то, что если Трамп победит, то понятно, что его личное отношение к Зеленскому и Украине не улучшится – как было плохое, так и останется плохим.

Он понимает, что фактически сегодняшняя команда украинской власти отказываются расследовать дело связанное с коррупцией сына Байдена, самого Байдена и всей истории Байдена. Она фактически становится на сторону Байдена в этой истории, хотя офис президента всячески демонстрирует, что «мы отстраняемся, мы не хотим вмешиваться и так далее».

Но реально вот это «не вмешиваться» означает – быть на стороне Байдена, и это прекрасно понимают в команде Трампа.

Но, несмотря на это, никакого заметного изменения отношения к Украине, к поддержке Украины против России не будет.

Возможно, когда будут, и если будут, демократы в Белом доме, они, возможно, будут занимать более агрессивную линию в отношении России, поскольку они в глобалистском тренде. Но непонятно насколько этот тренд перспективен в нынешней ситуации», – заключил Михаил Погребинский.