Погребинский рассказал, когда Донбасс получит автономию, а Украина станет нейтральной
Внеблоковый статус Украины станет для США хорошим выходом из положения после объявленного Россией ультиматума.
Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
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«Украина должна утвердить свой внеблоковый статус – это будет хорошим итогом диалога России и США по гарантиям безопасности», – сказал Погребинский интернет-газете «Взгляд».
По его словам, если бы власть в Киеве и сам Зеленский были сильными и могли как-то воздействовать на парламент, то США с их помощью вышли бы из консультаций с Россией с помощью формулы, приемлемой для всех сторон. Формула, объясняет эксперт, состоит в том, что Вашингтон мог бы договориться с Киевом о внесении в конституцию Украины поправки, утверждающей внеблоковый статус страны.
«Такой шаг Штаты, получившие по сути ультиматум от России по нерасширению НАТО, посчитали бы хорошим выходом из положения. А Украина открыла бы себе путь к возобновлению полноценного экономического сотрудничества с Россией», – считает политолог.
Он говорит, что на Украине этот процесс должен проходить под контролем США.
«Но одного американского посольства в Киеве мало, в реализации этой инициативы должны участвовать все политические силы Украины. Зеленский же разругался со всеми, с кем только можно: с Медведчуком, с Ахметовым, с Порошенко», – добавил аналитик.
«Украина должна стать многовекторной в хорошем смысле. Тогда возможно все: автономия Донбасса, нейтральный статус страны. Но это будет осуществимо уже при другом президенте Украины», – резюмировал Погребинский.
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