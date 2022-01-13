Погребинский рассказал, когда Донбасс получит автономию, а Украина станет нейтральной

13.01.2022  09:56 (Мск), Киев,
Ольга Козаченко.  
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Внеблоковый статус Украины станет для США хорошим выходом из положения после объявленного Россией ультиматума.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Внеблоковый статус Украины станет для США хорошим выходом из положения после объявленного Россией ультиматума....

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«Украина должна утвердить свой внеблоковый статус – это будет хорошим итогом диалога России и США по гарантиям безопасности», – сказал Погребинский интернет-газете «Взгляд».

По его словам, если бы власть в Киеве и сам Зеленский были сильными и могли как-то воздействовать на парламент, то США с их помощью вышли бы из консультаций с Россией с помощью формулы, приемлемой для всех сторон. Формула, объясняет эксперт, состоит в том, что Вашингтон мог бы договориться с Киевом о внесении в конституцию Украины поправки, утверждающей внеблоковый статус страны.

«Такой шаг Штаты, получившие по сути ультиматум от России по нерасширению НАТО, посчитали бы хорошим выходом из положения. А Украина открыла бы себе путь к возобновлению полноценного экономического сотрудничества с Россией», – считает политолог.

Он говорит, что на Украине этот процесс должен проходить под контролем США.

«Но одного американского посольства в Киеве мало, в реализации этой инициативы должны участвовать все политические силы Украины. Зеленский же разругался со всеми, с кем только можно: с Медведчуком, с Ахметовым, с Порошенко», – добавил аналитик.

«Украина должна стать многовекторной в хорошем смысле. Тогда возможно все: автономия Донбасса, нейтральный статус страны. Но это будет осуществимо уже при другом президенте Украины», – резюмировал Погребинский.

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