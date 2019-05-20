Погребинский рассказал, когда Зеленский распустит Раду

20.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Вступающий сегодня в должность президента Украины Владимир Зеленский пока не смог заручиться поддержкой лидеров ведущих стран ЕС.

Такое мнение в комментарии «Московскому комсомольцу» высказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, отвечая на вопрос, чего ожидать от инаугурации Зеленского.

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«То, что никто из больших европейских стран не приедет, говорит о том, что пока они не понимают, с кем имеют дело, и берут паузу в публичной поддержке. Главная проблема, которую стоит ждать, — пробки. Чтобы обеспечить путь делегациям из аэропорта, придется перекрывать дороги», – сказал политолог.

Он также полагает, что в досрочном роспуске Верховной рады, которого ждут от нового президента, сейчас особого смысла нет.

«Если Зеленский подпишет соответствующий указ, то депутаты, вероятно, обратятся в суд. Думаю, у президента будет шанс его выиграть, но в любом случае это элемент жесткого противостояния, который придется на первую неделю правления. Сейчас все будет зависеть от того, удастся ли ему провести свои кандидатуры на должности министров иностранных дел, обороны, СБУ и генпрокурора. Если парламентарии откажутся за них голосовать, то тогда Раду будут распускать», – считает Погребинский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», «Народный фронт» объявил о выходе из коалиции в ВР, тем самым попытавшись застраховаться от досрочного роспуска парламента новым президентом.

Тем не менее у Зеленского заявили, что выход из правящей коалиции фракции «Народный фронт» не имеет значения, поскольку коалиции и так не существовало.