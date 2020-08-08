08.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Крым, Политика, Россия, Украина
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Погребинский рассказал, кто отменил украинский военный поход на Крым


Европа, у которой были свои планы на Украину после государственного переворота, запретила дорвавшейся до власти команде майдана идти на самоубийственное для Киева прямое столкновение с Россией в вопросе Крыма.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько я знаю, были рекомендации из европейских столиц и американских тоже, но прежде всего европейских, о том, что Украина не должна воевать (за Крым – ред.), и я понимаю, почему. Они ясно поняли, что эта война закончится разгромом Украины. И то, что поначалу показалось Европе, которая принимала участие в этом переходе власти Януковича к новой команде майдана, они ожидали какие-то позитивные результаты для самой Европы. В том числе, я читал из текста, где речь шла о том, что вот, большая страна, 40 миллионов, это существенное расширение рынка сбыта для европейских товаров и т.д.

И особенно не думали о том, что для того, чтобы покупали европейские товары, нужно, чтобы тут, в Украине, у людей были деньги, чтобы они могли покупать.

Я думаю, что сейчас, имея такой опыт, они уже понимают, что погорячились с этим ожиданием той прелести, которая получится в результате новой власти.


А так, я думаю, что раз не поддержала Европа попытки воевать с Россией, то тогда и безнадёжно вступать в войну», – заявил Погребинский.

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