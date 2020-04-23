Погребинский рассказал о «маразматизме и невероятной глупости» Зеленского

23.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Ожидаемое назначение беглого экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером Украины может негативно сказаться на президенте Владимире Зеленском. Со временем Саакашвили, не привыкший играть второстепенные роли, возьмет на себя функции премьер-министра, а позже и президента.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил известный киевский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Саакашвили как самостоятельная фигура имеет на Украине мизерный рейтинг – порядка 2-2,5%. При этом, Зеленский будет пытаться использовать его как хоть какого-то тяжеловеса в своей непрофессиональной команде. Саакашвили могут доверить роль представителя Украины в переговорах с МВФ и другими международными структурами. При этом, сам грузинский экс-президент не будет считаться с мнением украинского руководства.

«Невозможно себе представить, чтобы для него, с его бэкграундом, какой-то бывший директор станции, а ныне премьер, станет авторитетом. Саакашвили будет ввести себя как премьер-министр — это же ясно. А какое то время спустя будет вести себя как президент. Такой он человек. Он не может быть на третьих ролях. Это исключено. Но это не понимает Зеленский», – считает Погребинский.

Он называет предстоящее назначение Саакашвили «невероятной глупостью», которая «вполне вписывается в маразматическую кадровую политику нынешнего президента».

Эксперт также отмечает, что Украина является чужой для Саакашвили страной, поэтому кроме словоблудия от грузинского назначенца ожидать ничего не стоит.

«Саакашвили будет заниматься укреплением своей позиции в плане самопиара. Много и охотно рассказывать, как надо побороть коррупцию. Вещать, какой должна быть земельная реформа — и как он это сделает. Потом будет говорить, что в энергетике нельзя все отдавать в руки одного Ахметова. Если он еще не договорился с Ахметовым. Но ничего утверждать наверняка нельзя. Это люди циничные, беспринципные. Для Саакашвили Украина чужая страна — и ее не жалко», – резюмировал политолог.