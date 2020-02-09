09.02.2020, Киев, Игорь Петров
 
Наука, Украина
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Погребинский рассказал о нищете ученых в стране-смартфонии


Обещанное Владимиром Зеленским превращение Украины в страну цифровых технологий пока никак не сказалось на положении украинских ученых – нищенские зарплаты вынуждают их уезжать за границу.

Об этом в эфире канала «Эхо Киева» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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«Я недавно был по просьбе директора Института коллоидной химии и химии воды у него институте, мы проговорили два часа. Это просто трагическая ситуация, именно что-то трагическое, катастрофическое – талантливые люди уезжают, зарплаты такие, что они не могут. Ученый, доктор наук, не может заплатить за свою скромную квартиру. Поэтому они фактически не работают. Ну, что-то там у него все равно функционирует, он выдающийся ученый.

Когда я уезжал, это было около 6 часов вечера, рядом Институт металлофизики, это крупнейший в Европе научный центр был когда-то. Все окна темные. Еще не было 6 часов вечера.

Вот это – сегодняшнее состояние науки. Можно посмотреть, сколько они, нынешняя власть, выделяют денег на функционирование науки.

Понятно, что в этом направлении будет идти дальше деградация, и мы потеряем этот научный потенциал. Мы стремительно теряем», – сказал Погребинский.

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